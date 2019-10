Inserita in Politica il 04/10/2019 da Cinzia Testa Agrigento: un weekend tra visite guidate e laboratori Sabato 5 e domenica 6 ottobre, nella Valle dei templi, un weekend di appuntamenti adatti alle famiglie con bambini: Visita in Valle (dedicato ai principali monumenti lungo il tratto superiore della Valle), Percorsi sotterranei (alla scoperta dell’antica necropoli), Costruire per gli dei (sulle macchine che permisero la costruzione dei templi) e Luci in Valle (una suggestiva visita al tramonto).

Al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo domenica 6 ottobre aspettando la giornata F@mu 2019 “La bottega del vasaio. Sulle orme del giovane Glauco” , laboratorio di manipolazione con argilla rivolta a bambini.