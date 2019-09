Inserita in Cultura il 26/09/2019 da Rossana Battaglia La seconda edizione della rassegna organistica “Francesco La Grassa” La seconda edizione della rassegna organistica “Francesco La Grassa” Riccardo Bonci, Elide D’Atri, Carmen Pellegrino, organisti Venerdì 27 settembre Ore 21.00 , Chiesa di San Pietro | Trapani

Trapani, 26 settembre 2019 - Dopo il successo della prima stagione, venerdì 27 settembre, alle ore 21.00, si rinnova l’atteso appuntamento con la rassegna organistica "Francesco La Grassa" presso la chiesa di San Pietro a Trapani. In concerto gli organisti Riccardo Bonci, Elide D´Atri, Carmen Pellegrino. Riccardo Bonci, ha studiato pianoforte ed organo con importanti musicisti internazionali. Ha ottenuto il Postgraduate Diploma in Performance in organo alla Royal Academy of Music di Londra. Elide d’Atri ha conseguito il diploma in pianoforte e clavicembalo. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all´estero. Suona con importanti musicisti italiani e stranieri. Da anni, alterna all´attività strumentale quella di docente in laboratori corali e di alfabetizzazione musicale e dirige un coro di voci bianche. Carmen Pellegrino ha conseguito il diploma di pianoforte, il diploma di organo e composizione organistica e il diploma di laurea di II livello di organo. Svolge attività concertistica come solista, in formazione da camera (sia al pianoforte sia all’organo) e come direttore di coro, partecipando a prestigiose rassegne e manifestazioni.

L´organo diventerà orchestra, coro e solisti, e l´organista sarà la voce narrante della trama di un´opera lirica. Gli accordi e le melodie immortali delle opere liriche più celebri faranno vibrare l´aria e diverranno il palcoscenico per "La redenzione di Casanova -un´opera semiseria di fantasia". Si potranno vivere tutte le passioni e i sentimenti dell´opera lirica: amore, gelosia, tradimento, dramma, irriverenza, estasi. Il repertorio comprende musiche di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Wolfgang Amedeus Mozart. L’ingresso al concerto sarà a pagamento nella suggestiva cornice della chiesa di San Pietro: intero euro 5,00, ridotto euro 3,00 (studenti fino a 24 anni).

Per informazioni: 3933316088 – 3475866822 - 3494764193. Sarà possibile acquistare i biglietti nella Chiesa di San Pietro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La rassegna è realizzata dalla Diocesi di Trapani, la Parrocchia di San Pietro, gli Amici della Musica di Trapani, con il patrocinio del Comune di Trapani, in collaborazione con il FAI (Fondo per l’Ambiente) - Delegazione di Trapani, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – Sezione Trapani. La direzione artistica è affidata a Elide d’Atri e Carmen Pellegrino.