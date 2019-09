Inserita in Sport il 23/09/2019 da Rossana Battaglia Società Canottieri Marsala: continuano i successi sportivi per gli atleti di Vela e Windsurf Dopo la stagione agonistica estiva, la Società Canottieri Marsala, presieduta da Tommaso Angileri, riprende a pieno ritmo le competizioni sportive.

Durante il fine settimana appena trascorso, si è svolta a Marsala la 7^ prova del Campionato Zonale per la Classe Laser, organizzata dal Circolo Velico. Tre le categorie in gara a cui hanno partecipato gli atleti della Società Canottieri, guidati dal loro coach Enrico Tortorici. Le condizioni meteo sono state avverse e questo ha determinato la decisone, da parte dei giudici di gara, di far regatare gli atleti soltanto nella giornata di sabato 21 settembre.

Primo posto assoluto per Amos Di Benedetto tra i Laser Standard; Giulia Schio si aggiudica una meritata medaglia d’argento e un primo posto femminile nella categoria Radial, mentre al quarto posto troviamo Vito Messina. Tra i Laser 4.7, la squadra della Società Canottieri Marsala ha chiuso la competizione con i seguenti posti in classifica: 6° Francesco Genco, 9° Lorenzo Caputo, 11° Ettore Matembera, 15 ^ Ludovica Giacalone.

Ancora una volta i velisti si sono distinti nel panorama siciliano per le loro qualità tecniche, confermate anche dagli atleti più giovani della squadra di Windsurf, capitanata da Valerio Linares, che si è distinta nelle splendide acque della baia di Mondello, presso il club Lauria.

Durante il fine settimana del 14 e 15 Settembre, infatti, si sono svolte le regate regionali di windsurf. Coinvolte le diverse classi delle tavole a vela: Techno, Rsx olimpica e Windsurfer. Nella Techno, per i giovanissimi Under 10 ha prevalso Cesare Genna, mentre per gli Under 12 Marco Di Benedetto, entrambi della Società Canottieri Marsala. Infine, nella femminile Windsurfer, prima in classifica Giulia Linares.