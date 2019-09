Inserita in Cultura il 12/09/2019 da Rossana Battaglia Presentazione libro Sana ´a e la notte Venerdì 13 Settembre ore 19, Libreria del Corso ( Corso Vittorio Emanuele, 61- Trapani)

l´antropologa Elena Dak presenterà il suo libro "Sana ´a e la notte- il tempo fra l´incanto e la distruzione" pubblicato da POIESIS EDITRICE.

Modera l´incontro lo scrittore trapanese GIACOMO PILATI.

"Sanaʽa, capitale dello Yemen, ha rappresentato per tanto tempo la manifestazione reale della città delle Mille e una notte. La bellezza assorbita dall’autrice a Sanaʽa durante i lunghi soggiorni in tempo di pace, e che molti frammenti di vita vissuta tentano di raccontare, lascia oggi doverosamente le pagine a schegge di una Sanaʽa in guerra aperta dal 2015, di una città socialmente in frantumi, la cui bellezza, architettonicamente ancora in parte intatta, è narrata attraverso le parole di chi la sta vivendo in tempo di guerra. Questa nuova Sanaʽa, che è doveroso raccontare, diventa la prosecuzione dolorosa della precedente."