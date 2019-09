Inserita in Cronaca il 11/09/2019 da Cinzia Testa Il Liceo Pascasino vola in Islanda a parlare di emergenze planetarie Avrà inizio la prossima settimana in Islanda il progetto Erasmus KA2 “Creactive” con il primo incontro transnazionale a cui parteciperanno la Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Angileri e la prof.ssa Rossella Giacalone del Liceo Pascasino, scuola partner del progetto. Il progetto prevede la mobilità di circa 25 studenti per nazione, una Call Action per discutere sulla povertà, la protezione dell´ambiente, i cambiamenti climatici, la salute, l´emergenza ambientale per offrire soluzioni sullo sviluppo sostenibile, puntando sulla creatività degli studenti. Innovazione e pensiero creativo, multiculturalismo, imprenditorialità, iniziative per il futuro, cittadinanza europea, responsabilità civica, crescita economica, coesione sociale, sviluppo della comunicazione, sono temi che verranno affrontati e sviluppati nel corso delle varie attività progettuali di "Learning, Teaching and Training Activities".Durante gli eventi transazionali in Islanda, Italia, Croazia, Ungheria, Spagna e Germania, Paesi coinvolti nel progetto, si terranno seminari, workshops, incontri con le autorità, corsi di formazione e visite guidate, verranno sviluppate competenze linguistiche, digitali, sociali e civiche.

Nella foto i docenti del Dipartimento di lingue straniere del Liceo Pascasino e la Dirigente scolastica.