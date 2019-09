Inserita in Politica il 06/09/2019 da Cinzia Testa

Marsala, la Lega in piazza per rilanciare le periferie abbandonate. Sabato 7 settembre a Strasatti partono i gazebo di raccolta firme

Il neo commissario cittadino Plescia: "Porteremo le volontà dei marsalesi sulla scrivania del sindaco Di Girolamo. La sfida è fare rinascere i quartieri"









A Marsala, la Lega si mobilita per rilanciare le "periferie abbandonate" e avvia una stagione di gazebo itineranti nelle piazze per "raccogliere e portare direttamente sulla scrivania del sindaco Di Girolamo le firme dei cittadini che vogliono la ricostituzione dei consigli di quartiere". Lo dice Mauro Plescia, neo commissario cittadino del partito guidato da Matteo Salvini, che dopo avere "rimesso ordine e ricompattato le fila del Carroccio marsalese" adesso si proietta sui problemi concreti del territorio e annuncia: "La Lega a Marsala lancia la sfida dei quartieri per progettare con efficacia lo sviluppo delle attività produttive e sociali di un Comune così tanto vasto e complesso".





Il primo appuntamento con i gazebo è sabato 7 settembre dalle 10 alle 16 a Strasatti, in piazza Fiera. I cittadini potranno sottoscrivere la petizione popolare per i quartieri-circoscrizioni, supportati dagli attivisti e militanti del Carroccio.





"Entro la fine dell'anno vorremmo riuscire a raccogliere fino a 5 mila firme - spiega Plescia - nelle varie postazioni in cui saremo presenti tra le vie e le piazze sia del centro cittadino, come in tutte le zone circostanti. Il problema delle periferie marsalesi, come in altri comuni siciliani, è già all'attenzione dei vertici regionali e nazionali della Lega. Ma per le peculiari caratteristiche territoriali e socio-economiche di Marsala - specifica Plescia - qui sarà necessario concentrare il massimo impegno".









Gazebo in piazza, ma non solo. In programma a Marsala anche altre iniziative, a partite da assemblee pubbliche per favorire l'incontro-confronto dei cittadini con esperti di vari settori per promuovere occasioni di sviluppo, ma anche per una coesione sociale che negli anni si è andata via via sfaldando.





“Se l’attuale giunta comunale non dovesse accogliere il progetto di rilancio delle periferie targato Lega visto l’approssimarsi delle elezioni amministrative della primavera 2020 - dice Plescia - sarà nostra priorità mettere l’iniziativa in cima all’agenda politica della prossima amministrazione. È un impegno che prendiamo con la città di Marsala - conclude il neo commissario della Lega - che in passato, proprio grazie alle laboriose periferie, fu per lungo tempo il comune più ricco della Sicilia”.