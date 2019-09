Inserita in Cultura il 05/09/2019 da Rossana Battaglia Il Musical Aladin in piazza Falcone e Borsellino Partanna, Veberdì 6 Settembre 2019 alle 21,30 il Musical Aladin in piazza Falcone e Borsellino Protagonisti dello spettacolo gli studenti dell’Istituto comprensivo “R.L. Montalcini”



PARTANNA. Sì svolgerà domani sera alle 21,30 in piazza Falcone e Borsellino il musical “Aladin”, realizzato dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” per la regia di Roberto Messina. Per problemi logistici, infatti, lo spettacolo non si terrà più nella corte del Castello Grifeo come previsto inizialmente nel programma. L’evento rientra fra gli appuntamenti del cartellone di Artemusicultura 2019, organizzato dal Comune per animare l´estate partannese.