Inserita in Cultura il 04/09/2019 da Rossana Battaglia

APERTE LE ISCRIZIONI per la 32/a edizione di ROCK TARGATO ITALIA

per la 32/a edizione di

ROCK TARGATO ITALIA



Abbiamo il piacere di annunciare che la 32/a edizione di Rock Targato Italia

si avvale della collaborazione di RADIO ITALIA ANNI 60.



Dal 6 settembre, sulle frequenze FM del network radiofonico nazionale,

parte una campagna di spot per promuovere le iscrizioni

alla nuova edizione del contest.





Rock Targato Italia è un contest dedicato ad artisti emergenti (gruppi o solisti), che vogliono proporre e far conoscere la propria musica. Dedicato esclusivamente ad artisti emergenti che compongono ed eseguono il proprio repertorio musicale, Rock Targato Italia è un’opportunità perfetta, per diffondere e promuovere la propria passione musicale.





In occasione delle Finali Nazionali della 31/a edizione, sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 32/a edizione (2019/2020) di Rock Targato Italia. Il regolamento del concorso è disponibile sul sito ufficiale al link: http://www.rocktargatoitalia.eu/regolamento.html.



Giunto alla sua XXXII edizione, il concorso, nel corso degli anni, ha contribuito al successo di grandi nomi della scena musicale italiana.





PREMI

AI PRIMI DUE ARTISTI classificati sarà messo a disposizione un ufficio stampa professionale che promuoverà gli artisti con una campagna promozionale dedicata a livello nazionale.





I PRIMI OTTO CLASSIFICATI parteciperanno alla compilation ufficiale del contest, pubblicata dall’etichetta Terzo Millennio all’interno dei principali store e piattaforme digitali.





SONY ITALIA. Un’ultima ma preziosissima novità nata da un’iniziativa di Francesco Caprini e Andrea Rosi (presidente Sony Italia): la possibilità per i vincitori del concorso di incidere una demo presso gli studi storici della RCA a Milano





