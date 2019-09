Inserita in Sport il 03/09/2019 da Cinzia Testa

Il pilota Porsche Riccardo Pera conclude quinto la prima partecipazione al Mondiale di Silverstone in Inghilterra a causa di una foratura nel finale ed è secondo nell’Europeo ELMS

Il marliese Pera che partecipa assieme a Ried e Campbell con la Porsche RSR ufficiale nel Mondiale Endurance WEC e con l’italiano Cairoli e Ried nell’Europeo, dopo aver condotto in testa la categoria GTE-Am è giunto quinto per colpa di una foratura al pneumatico proprio nel finale di gara. Rimane invece secondo in classifica generale nel Campionato Europeo ELMS.

Silverstone (Inghilterra) - 03 Settembre 2019. Il giovane talento marliese Riccardo Pera, classe ’99 che corre per i colori della Scuderia Mistral Racing, non è riuscito nell’impresa di vincere la sua prima gara nel campionato mondiale WEC 2019/20 per colpa di una foratura ad un pneumatico, mentre era alla guida il suo compagno di squadra l’australiano Campbell. La sfortuna si è accanita a 9 minuti dalla fine delle 4 ore di gara sull’equipaggio della Porsche 911 numero #77 dopo una condotta magistrale.

Riccardo era infatti riuscito a portare la vettura tedesca in testa alla competizione durante il suo turno di guida sul bagnato, ma i suoi sorpassi a nulla sono serviti quando il suo compagno Matt Campbell è dovuto rientrare ai box per sostituire un pneumatico desciappato. Il quinto posto finale non rende giustizia al team Dempsey/Proton che ambiva a vincere questa tappa del mondiale WEC. Anche nella gara di Sabato 31 agosto valida per il Campionato Europeo ELMS Riccaro, in coppia questa volta con l’altro italiano Cairoli ed il tedesco Ried, non ha avuto fortuna. Infatti per via di un guasto all’idroguida la sua Porsche è dovuta rimanere 5 giri ai box per la sostituizione del pezzo, causando un notevole ritardo in classifica. L’equipaggio rimane comunque secondo in classifica europea a 21 punti dalla Ferrari.





Non abbiamo avuto fortuna questa volta – ha dichiarato Riccardo – avevamo tutte le carte in regola per poter vincere nel Mondiale, durante il mio stint ho preso la vettura al sesto posto ed ero riuscito a sopravanzare tutti i nostri avversari, con la pioggia eravamo primi. Purtroppo le gare sono queste, una foratura può capitare ma a 9 minuti dalla fine era impossibile recuperare. Anche sabato nell’europeo non è andata meglio, siamo rimasti fermi 5 giri per la rottura dell’idroguida. Peccato perchè potevamo recuperare punti preziosi dalla vetta della classifica. Ci rifaremo a Spa e Portimao, piste che sono congeniali alla nostra Porsche 911. Ringrazio nuovamente il Team Dempsey/Proton, la scuderia Mistral e tutti i miei sponsor per il sostegno.





La seconda competizione vedrà al via Riccardo in Giappone al circuito del Fuji, prossima tappa del Mondiale, nel weekend del 6 ottobre.