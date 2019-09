Inserita in Sport il 02/09/2019 da Cinzia Testa Il XIV Trofeo delle Regioni Enduro va alla Lombardia. Il Veneto conquista l’Under23 Ancora una volta il Trofeo delle Regioni Enduro ha riservato al mondo delle due ruote tassellate un weekend di emozioni. Location della manifestazione Colle di Tora (RI) con il Motoclub Valturano che, dopo il successo nell’organizzazione degli Assoluti d’Italia/Coppa Italia 2018, si sono cimentati nell’organizzazione dell’importante e colorato Trofeo delle Regioni. Giunta alla sua quattordicesima edizione, la manifestazione per eccellenza dell’offroad ha aperto ufficialmente in battenti ieri, sabato 31 agosto, con la consueta e sempre bellissima sfilata di presentazione delle squadre partecipanti. Partiti ai piedi del Paddock, i partecipanti hanno percorso le vie del centro storico del paese. Le bandiere di tutte le regioni d’Italia hanno sventolato in alto sui cieli, fino a raggiungere il palco presentazione dove, ad attenderli c’erano le autorità locali, il rappresentante del Coni Lazio Lorenzo Pistolesi, Franco Gualdi, Tony Mori, il presidente del CoRe Lazio, nonché “papà” del trofeo, Paolo Pelacci e, naturalmente, il padrone di casa, il presidente del Motoclub Valturano Daniele Rossi.

Terminati i saluti delle autorità, ad aprire le danze è stata la Sardegna, prima regione a salire sul palco per la presentazione ufficiale. Via via a seguire le rimanenti rappresentative, fino ad arrivare a Toscana e Lombardia, vincitrici 2018, ed il Lazio, regione ospitante. La cerimonia si è conclusa con l’interpretazione dell’Inno di Mameli da parte del Soprano Silvia Lo Giudice.Conclusa la parte più spensierata del weekend, è attivato il momento di fare sul serio. Partiti sotto un caldo sole di inizio settembre, i riders si sono cimentati dapprima nell’Enduro Test, e poi nel Cross Test. A circa metà gara un forte temporale si è presentato sui cielo di Colle di Tora, costringendo la direzione gara ad annullare la speciale fettucciata per le avverse condizioni. Al termine di cinque speciali dunque il verdetto finale ha visto la Lombardia vincitrice del XIV Trofeo delle Regioni con i piloti Federico Aresi, Mirko Spandre e Alberto Capoferri. Il Trofeo delle Regioni Under23 è andato invece al Veneto che conquista per la prima volta l’ambita coppa; a portare alla vittoria il Leone di San Marco sono stati Elia Rigo, Riccardo Fabris e Davide Pellizzaro! Tra i Motoclub sale sul gradino più alto del podio il Vittorio Alfieri con i piloti Umberto Boffa, Alessandro Giraudo e Federico Peila. Archiviata la sfida dei “grandi”, ora tocca a più piccoli. Sabato 7 e domenica 8 settembre a Argignano (AN) si svolgerà il Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” con l’organizzazione del Motclub Attiggio.