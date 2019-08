Inserita in Cultura il 30/08/2019 da Rossana Battaglia Ho il diritto di morire? Problemi e prospettive sul fine vita Ho il diritto di morire?

Problemi e prospettive sul fine vita

A Marsala incontro formativo etico-giuridico sul valore della vita umana

Si terrà a Marsala il prossimo venerdì 6 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, l’incontro formativo sulle importanti questioni etico-sociali dell’eutanasia, del suicidio e della cura della vita umana. L’evento culturale “Ho il diritto di morire? Problemi e prospettive sul fine vita” si svolgerà nella Sala Conferenze del Museo archeologico regionale Lilibeo, e avrà come relatori Padre Maurizio Pietro Faggioni, professore ordinario di Bioetica presso l’Accademia Alfonsiana di Roma e Aldo Rocco Vitale, visiting professor presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

L’iniziativa, patrocinata dalla Diocesi di Mazara del Vallo, è promossa dall’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo, Forum delle Associazioni Familiari Trapani, Cooperativa sociale “Voglia di Vivere”, Azione Cattolica Italiana Diocesi di Mazara del Vallo, Associazione Italiana Genitori Campobello di Mazara, Associazione Medici Cattolici Italiani Mazara del Vallo, Vita e Salute Onlus, Popolo della Famiglia Trapani, Movimento per la Vita Castelvetrano, Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici Mazara del Vallo, Spazio Libero Onlus Salemi.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. L’appuntamento etico-giuridico è destinato a coloro che desiderano confrontarsi sul valore della vita umana e sugli interventi sulla vita alla luce dell’orizzonte di senso delineato dalla fede cristiana. Inoltre si offriranno delle indicazioni/riflessioni su quanto emerge dalla Costituzione Italiana e dal Diritto in generale.