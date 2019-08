Inserita in Sport il 28/08/2019 da Cinzia Testa Settore giovanile pallacanestro: un nuovo anno da vivere Nel corso degli scorsi giorni hanno avuto inizio gli allenamenti di alcune squadre del settore giovanile della Pallacanestro Trapani. Anche quest’anno la società granata mira al miglioramento del proprio vivaio. La 2B Control Trapani è reduce dalla premiazione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro che l’ha inserita al trentacinquesimo posto nel ranking dedicato alle giovanili: prima realtà cestistica giovanile della Sicilia e del centro-sud.

La formazione Under 18 Eccellenza che parteciperà nuovamente al campionato nazionale Under 18 Nazionale “Giancarlo Primo”, è al lavoro da mercoledì 21 agosto. I giovani granata guidati da coach Fabrizio Canella sono reduci dalla prima stagione di partecipazione all’importante rassegna nazionale e si sono classificati tra le prime dodici formazioni di tutta Italia. Quest’anno il gruppo giovanile conterà su una maggiore esperienza che farà colmare il gap d’età dello scorso anno: la formazione Under 18 è composta prevalentemente da atleti nati nel 2002, in un campionato in cui sono ammessi anche i giocatori nati nel 2001.

Ieri anche gli Under 16 Eccellenza hanno iniziato a svolgere le prime attività, mentre domani pomeriggio si terrà il raduno degli Under 15 Eccellenza. Entrambe le categorie lo scorso anno hanno vinto il titolo regionale, arrivando ad un passo dalle Finali Nazionali e mostrando grandi margini di crescita per il futuro.

Gli Under 14 terranno, invece, il primo allenamento lunedì 2 settembre, mentre gli Under 13 si rincontreranno per la prima volta mercoledì. Il turno degli Esordienti sarà giovedì 5 settembre. L’ultimo gruppo del settore giovanile che riprenderà ad allenarsi sarà l’Under 18 Regionale lunedì 9 settembre.

Possono iscriversi al settore giovanile della Pallacanestro Trapani tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Per prove ed informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3334940750.