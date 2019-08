Inserita in Sport il 25/08/2019 da Direttore presentati i due nuovi acquisti della 2B Coltrol Trapani La Marshall Cobertt Kenneth Goins Si è tenuta questo pomeriggio presso il lido SunClub di Trapani la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti della 2B Control Trapani La Marshall Corbett e Kenneth Goins. Davanti ad una buona cornice di pubblico i due giocatori hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti.



Queste le parole dei due atleti:



La Marshal Corbett (guardia 2B Control Trapani): «Questa sarà la mia quinta esperienza consecutiva in Italia. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i miei nuovi avversari. Lo scorso anno ho visto le partite di playoff di Trapani e mi è piaciuto il modo di giocare. Conosco bene Amici perché siamo stati compagni di squadra a Mantova, un giocatore di grande talento che stimo molto. Ritengo che in questa stagione potremmo toglierci enormi soddisfazioni, bisogna solo lavorare. Io sono un ragazzo positivo, cerco di sorridere sempre e le mie giornate trascorrono pensando agli allenamenti ed alla partita e do sempre tutto me stesso in quello che faccio».



Kenneth Goins (ala 2B Control Trapani): «Sono a Trapani da 5 giorni ma ho già capito che in questa squadra c´è grande talento, nei giovani ed in quelli più esperti. I miei compagni fino ad oggi mi stanno aiutando tantissimo e mi hanno fatto sentire a mio agio. Non ho avuto paura di scegliere questa nuova avventura fuori dagli Stati Uniti ed i miei compagni mi stanno aiutando. Ogni campionato in cui si gioca ha le sue peculiarità ma penso che potrò adattarmi molto bene. Io adoro giocare, la pallacanestro mi diverte, alla squadra potrò dare tanto atletismo ed energia. Ho grandi aspettative per la stagione e so che potrò crescere tanto».



Nel corso della conferenza è intervenuto anche il tecnico granata:



Daniele Parente (allenatore 2B Control Trapani): «Abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi di mercato. Abbiamo preso dei giocatori dalla grande fisicità. Con Corbett abbiamo chiuso la trattativa molto presto e questo ci ha aiutato per tutti gli altri acquisti. Corbett garantisce enorme talento, tanti punti, è un giocatore da uno contro uno con un grande carisma e forte personalità, dentro e fuori dal campo. Per Goins abbiamo visionato tanti video, viene dalle final four NCAA, è un giocatore di livello che risponde alle caratteristiche che cercavamo e non ci ha fatto paura il fatto che sia alla prima esperienza europea».



La conferenza è proseguita con l´intervento dell´ amministratore delegato Nicolò Basciano che ha illustrato tutti i dettagli della campagna abbonamenti: «Quest´anno ci rivolgiamo direttamente ai nostri tifosi tanto che abbiamo scelto un hashtag dedicato interamente a loro #SestoUomo. Questa è stata la base da cui siamo partita anche per la realizzazione del nostro video. Volendo mettere al centro i nostri tifosi, abbiamo deciso di non aumentare nessun prezzo rispetto alla passata stagione anzi, con 3 partite ufficiali in più da calendario, abbiamo di fatto ridotto i prezzi. Sono sicuro che questa squadra ci farà innamorare e, con l´apporto di tutti, potremmo toglierci tante soddisfazioni».