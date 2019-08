Inserita in Sport il 14/08/2019 da Direttore Marsala Calcio: Siglato un accordo di collaborazione per il Settore Giovanile fra il Marsala Calcio e la Polisportiva Boeo Marsala Progettualità, crescita ed unione di intenti: questi i punti focali che hanno portato all´accordo fra la S.S.D. Marsala Calcio a R.L. e la Polisportiva Boeo Marsala. E´ stato infatti siglato dall´Amministratore Delegato azzurro Domenico Cottone e dal presidente della Boeo Fabrizio Di Trapani una collaborazione per tutta la durata della Stagione Sportiva 2019-2020. Il Marsala Calcio, oltre alla Prima Squadra e all´Under 19, potrà quindi contare sulla gestione sportiva della titolata società lilibetana di calcio giovanile per quanto riguarda i campionati regionali Under 17 ed Under 16 (Allievi), Under 15 ed Under 14 (Giovanissimi). Inoltre, sarà attiva l´attività di Scuola Calcio con gli Esordienti (classi 2007 e 2008), Pulcini (2009 e 2010), Primi Calci (2011 e 2012) e Piccoli Amici (2013, 2014 e 2015).

Queste le strutture dove opererà il Settore Giovanile del Marsala Calcio:

Campo Comunale “Mariano Di Dia” e Campo “Pianto Romano” (Attività Agonistica);

Campi “Spagnola Club” (Attività Scuola Calcio di Esordienti, Pulcini e Primi Calci);

Palazzetto dello Sport “San Carlo” (Attività Scuola Calcio di Piccoli Amici).

Le due Società inoltre comunicano congiuntamente che sono state affidate due importanti cariche operative. Arturo Vadalà, già componente del Consiglio di Amministrazione del Marsala Calcio, è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile mentre Alessandro Chirco è il nuovo Team Manager del S.G.



Si comunica infine che nelle giornate di lunedì 19 e mercoledì 21 agosto presso il “Mariano Di Dia” con inizio alle 18:30 si terranno stage selettivi per l´allestimento delle varie compagini, nello specifico gli stage sono rivolti ai nati nel 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Si prega agli interessati di presentarsi in adeguato abbigliamento tecnico e con un valido documento di riconoscimento.