Inserita in Cultura il 10/08/2019 da Direttore Master annuale di I livello con 24 CFU con ANAS Ecampus Anche per il prossimo anno accademico è stato attivato il corso per i 24 CFU con ANAS Ecampus. Tutti gli interessati, per avere maggiori informazioni, possono rivolgersi presso qualsiasi sede della Rete Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) oppure, telefonare, a seguito dell´accordo tra l’Anas ed E-campus con il quale sono stati costituiti i due poli universitari entrambi sedi d’esami: uno a Torino, nella sede di Anas Piemonte (Strada Rubbianetta presso il Parco La Mandria, Druento, tel.3397564533/349 4513398) e uno a Palermo nelle sede Anas nazionale (Via Azolino Hazon n.4, tel. 0919743586).