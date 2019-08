Inserita in Sport il 08/08/2019 da Cinzia Testa Marsala Calcio: rinforzo a centrocampo, ecco Lorefice

Il sesto nuovo arrivo in maglia Azzurra, è ancora una volta un centrocampista: si tratta di Eugenio Lorefice, mezzala di Francofonte (SR) classe 1998. Lorefice, importante struttura fisica e duttilità tattica (all´occorrenza anche terzino destro di difesa), pur di giovane età vanta un buon bagaglio di esperienza, avendo esordito giovanissimo in Serie C con la maglia della Reggina per continuare poi in Serie D con le maglie di Sicula Leonzio e Taranto. Nella scorsa stagione Lorefice ha militato nella prima parte col Matera (Serie C Girone C) e nella seconda parte con il Città di Messina (Serie D Girone I). Al nuovo azzurro, che ha firmato a titolo definitivo, vanno i consueti migliori auguri da parte di tutta la S.S.D. Marsala Calcio a R.L.