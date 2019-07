Inserita in Salute il 31/07/2019 da Cinzia Testa Anche in agosto continua la raccolta di sangue all´Avis di Marsala Donare sangue anche nel periodo estivo è importante. L´AVIS di Marsala, infatti, continuerà a prestare servizio anche nel prossimo mese di Agosto, sfruttando tutte le giornate utili per consentire un incremento della raccolta di sangue. “La donazione è un gesto di grande altruismo e aiuto che in molti casi salva la vita, afferma la presidente Isabella Galfano. Nella sede sociale di via Bruzzesi saremo operativi sia in giornate feriali che di domenica e, per questo, voglio ringraziare la disponibilità del personale sanitario e dei volontari che continuano a collaborare per dare benessere a chi ne ha vitale bisogno”. Medici e infermieri accoglieranno i donatori in tutte e quattro le Domeniche di Agosto (4,11,18 e 25) e in tre Giovedì (1,8 e 29). Le donazioni si effettueranno dalle ore 8 alle ore 11, con possibilità di prenotare online la giornata e l´ora in cui si vuole donare (https://avis-comunale-marsala.reservio.com/). Non occorre prenotarsi per la candidatura, trattandosi di un semplice prelievo di sangue.