Inserita in Cultura il 29/07/2019 da Cinzia Testa La commedia dialettale "Lu fantasma di lu poveru Piero" in scena il 30 e il 31 luglio al baglio Florio delle Cave di Cusa La rappresentazione è promossa dall’associazione Araba Fenice con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, nell’ambito del palinsesto “E… state con noi 2019”

Martedì 30 e mercoledì 31 luglio, alle ore 21, al Baglio Florio delle Cave di Cusa, andrà in scena la commedia dialettale brillante “Lu fantasma di lu poveru Piero”, promossa dall’associazione Araba Fenice con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, nell’ambito del palinsesto “E… state con noi 2019”. La rappresentazione in 2 atti per la regia di Salvatore Bascio ruota attorno alle vicende di Teresa, una vedova rimasta sola con i suoi 2 figli, alla disperata ricerca della schedina del superenalotto vinta dal marito, il quale muore poco dopo averla segretamente nascosta. Dopo l’ennesimo tentativo di trovarla andato in fumo, i tre decidono di organizzare una seduta spiritica per evocare l´anima del povero marito, ma... Sul palco si esibiranno Denise Sammartano, Manuel Castiglione, Sofia Mangione, Salvatore Bascio, Giuseppe Fontana, Mario Virtuoso, Mimma Monachella e Ninetta Pulaneo.