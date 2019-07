Inserita in Sport il 25/07/2019 da Cinzia Testa

Libertas, i fratelli restano insieme. Rinnova anche Ciccio Genovese

La premiata ditta "Ciccio&Lollo" non poteva separarsi. Dopo Lorenzo, anche Francesco, il più grande dei fratelli Genovese, ha rinnovato il suo accordo con la società cestistica alcamese per rimanere alla Libertas. I due, nella stagione conclusasi con la seconda consecutiva qualificazione ai play-off, si sono integrati, ma anche alternati, a meraviglia.

Per “Ciccio”, guardia trapanese, classe 1997 e 191 cm. di altezza, sarà la terza stagione con la maglia biancazzurra. Unica interruzione il campionato 2017/18 quando decise di militare in serie B con il Green Palermo. Francesco, estroso in transizione, quasi immarcabile in penetrazione ma anche preciso da oltre l´arco, lo scorso anno alla Libertas ha centrato una media di 11.2 punti a partita con un high di 21 per un totale di ben 16 volte in doppia cifra.

Sia Francesco che Lorenzo, figli d’arte e predestinati fin da piccolissimi a giocare a basket, hanno rinunciato ad alcune offerte pur di rimanere all´interno di un progetto che rimane ambizioso e nel quale credono ciecamente.

Intanto proseguono le trattative sia per ottenere altre riconferme che per rafforzare l’organico con alcuni importanti innesti. Il tutto sotto la super-visione del nuovo tecnico Roberto Torriero che sta già definendo date e impegni per la preparazione pre-campionato. La Libertas dovrebbe rimettersi in moto l’ultima settimana di agosto per prepararsi al meglio al suo terzo campionato di serie C Silver.