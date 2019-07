Inserita in Sport il 22/07/2019 da Cinzia Testa

Doppio impegno con la Porsche per il pilota Riccardo Pera che a Barcellona centra il podio nella Le Mans Michelin cup e un sesto posto nel campionato europeo Endurance

Il giovanissimo driver toscano è stato protagonista addirittura di due gare nello stesso fine settimana in Spagna, arrivando secondo nella Michelin Le Mans Cup con la 911 GT3 e sesto nell’Europeo ELMS, a causa di una foratura.





Barcellona (Spagna). Il marliese non si è risparmiato, dopo il successo nel mese scorso a Misano Adriatico nel GT italiano con la Porsche di categoria GT4, Riccardo Pera ha partecipato in due gare nello stesso weekend al Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló in Spagna dove ha ritrovato la Porsche #77 ed il suo team ufficiale Porsche Dempsey-Proton e l’altro team lombardo Ebimotors, che ha chiamato Riccardo per sostituire Paolo Venerosi e così schierare la Porsche 911 Gt3 #88 nella Michelin Lemans Cup. Il giovanissimo talento toscano non si è fatto sfuggire l’occasione ghiotta di partecipare a due competizioni internazionali così prestigiose e ha colto il primo podio stagionale per la squadra Ebimitors nella Lemans Cup GT3 arrivando secondo al traguardo, con una vittoria sfumata per un drive-trought occorso durante la guida del compagno di vettura Baccani per partenza anticipata. Mentre nella categoria LMGTE dell’ Europeo ELMS Pera non è riuscito nell’impresa e si è dovuto accontentare del sesto posto finale dopo una strepitosa rimonta per via di un problema al sistema di accensione durante un pit-stop e successivamente di una foratura proprio durante lo stint di Riccardo. L’equipaggio della Porsche numero 77 era arrivato infatti al circuito di Montmeló in testa al campionato e con i favori del pronostico, ma la sfortuna si è accanita contro il team tedesco.





“Avevo iniziato subito con una eccellente P2 il sabato ed il primo podio per l’Ebimotors - ha commentato Riccardo - mi dispiace invece molto per il risultato in notturna nell’ELMS, un sesto posto non ci rende giustizia. Siamo stati sempre i più veloci in pista questo weekend, addirittura dopo la foratura ho fatto segnare giri record recuperando ben 10 secondi negli ultimi 5 minuti di gara, ma non è bastato per la posizione finale. La vittoria è andata alla Ferrari del team Luzich, che ora ci hanno scavalcato in campionato per 15 lunghezze. Devo comunque ringraziare per questa opportunità l’Ebimotors per avermi fatto correre nuovamente con un doppio impegno in questo weekend. Inoltre vorrei esprimere la mia gratitudine per la squadra Dempsey-Proton che ha lavorato duramente tutta la scorsa settimana e che mi ha fornito una vettura fantastica.





Le prossime partecipazioni del pilota Riccardo Pera nell’Endurance 2019 dopo la tappa di Spagna del 21 Luglio sarà a Silverstone in Inghilterra il 31 Agosto, successivamente al circuito di Spa-Francorchamps (Belgio) 22 Settembre, infine a Portimao (Portogallo) il 27 Ottobre.