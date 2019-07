Inserita in Cronaca il 10/07/2019 da Direttore MAZARA DEL VALLO: RAPINATORE EVADE DAI DOMICILIARI. ARRESTATO 2 VOLTE DAI CARABINIERI IN MENO DI 24 ORE Sabato 6 luglio 2019 i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, BOUBAKER Sami, tunisino, cl. 98.

Lo stesso era stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari solo la sera precedente quando, insieme ad altri due connazionali, aveva partecipato ad una rapina in danno di un giovane cui avevano sottratto la bicicletta elettrica in centro a Mazara. Il giovane, incurante della misura a cui era sottoposto, è stato sorpreso dai Carabinieri che stavano effettuando il quotidiano giro di controllo dei soggetti gravati da misure ristrettive della libertà, all’atto di rientrare presso la propria abitazione, adducendo come scusante il fatto che si fosse allontanato solo momentaneamente.

Il ragazzo è stato, quindi, accompagnato in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’incessante attività di controllo della pattuglie giornalmente dispiegate sul territorio, ha assicurato la regolare osservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Tale aspetto, parte integrante della cornice di sicurezza realizzato quotidianamente dai militari dell’Arma dei Carabinieri, costituisce un’imprescindibile strumento di controllo dei fenomeni delittuosi della criminalità locale.