Inserita in Politica il 20/06/2019 da Direttore Danza con Beatrice Carbone a Modica (RG) L´Associazione Sportiva Dilettantistica "Tersicore", con il patrocinio ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e del CSEN ha organizzato per gli interessati un stage, per il prossimo 23 giugno, di danza con Beatrice Carbone.

Lo stage che si terrà presso i locali dell´Associazione ASD Tersicore siti in via Pietro Ninni n. 53/c a MOdica (RG) avranno inizio alle ore 09,00 per il gruppo AVANZATO, alle ore 10,30 per il gruppo INTERMEDIO ed alle ore 11,30 per il gruppo Principiante.

La danza, come è noto, è tra le attività psicofisiche che correla movimento, arte e cultura del SE cibando attraverso l´attività "artistica" il proprio spirito.

Tutti gli interessati possono prendere contatti con la segreteria dell´Associazione per maggiori informazioni