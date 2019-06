Inserita in Politica il 20/06/2019 da Direttore Marsala Calcio: Vincenzo Russo è il nuovo azionista societario di maggioranza La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. è lieta di comunicare che continuano senza sosta le attività atte a rendere la compagine Azzurra ancora più solida e più strutturata in vista dell´imminente Stagione Sportiva 2019-2020. Nelle scorse settimane, la Società ha lavorato silenziosamente su se stessa, e notevoli sono i cambiamenti attuati. Il dottor Vincenzo Russo, marsalese classe 1947 già socio di minoranza, già presidente dello Sport Club Marsala 1912 nel 1999-2000 anno in cui la compagine azzurra militava in Serie C1, ha rilevato le quote societarie di diversi soci in uscita, raggiungendo un monte quote del 61% circa e diventando a tutti gli effetti il nuovo azionista di maggioranza.

Cambiata la proprietà, la Società ha sciolto il vecchio Consiglio di Amministrazione e azzerato tutte le vecchie cariche sociali e dirigenziali. Nella giornata odierna, è in programma un´Assemblea dei Soci nella quale sarà eletto il nuovo CdA, che andrà a sostituire quello provvisorio attualmente facente funzione formato dai signori Girolamo Li Causi, Tommaso Picciotto ed Arturo Vadalà. Il nuovo CdA, poi, provvederà alla nomina delle nuove cariche sociali a cominciare da quella presidenziale.

Inoltre, nella giornata odierna il pacchetto di maggioranza migrerà dalle mani del dott. Russo a quelle del signor Domenico Cottone, imprenditore palermitano già Club Advisor nella Stagione Sportiva 2018-2019, con il quale l´accordo è già stato trovato e manca solo la formalizzazione notarile.

Nelle prossime ore la nuova proprietà, il nuovo Consiglio di Amministrazione e le nuove cariche societarie si metteranno immediatamente all´opera per la programmazione della Stagione Sportiva, nella quale la nostra Prima Squadra si schiererà per la seconda stagione consecutiva ai nastri di partenza della Serie D.



La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. tutta, non può infine che ringraziare sentitamente i Signori soci e dirigenti che hanno ´passato la mano´ in questi giorni, ringraziandoli per lo straordinario impegno profuso e per le recenti indimenticabili due Stagioni Sportive.