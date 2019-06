Inserita in Politica il 04/06/2019 da Direttore Ex Province. Lupo: serve dibattito all’Ars su riassetto Liberi Consorzi e Città Metropolitane “Assetto finanziario, gestione del personale, assistenza ai disabili, servizi per la manutenzione di strade e scuole: sono questi i veri nodi da affrontare quando si parla di Liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane. Invece d proseguire il balletto sulla data delle elezioni, il presidente della Regione dovrebbe dedicare una seduta dell’Ars a questi temi per trovare, tutti insieme, una strategia di rilancio degli enti”. Lo ha detto il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo, intervenendo in aula nel corso del dibattito sull’emendamento che prevede un ennesima modifica della data del voto per gli organismi delle ex Province.

