Inserita in Cronaca il 03/06/2019 da Direttore Trapani in Piazza Giacomo Tranchida : «Soluzione riuscita che in futuro potrà diventare realtà consolidata»



«”Trapani in Piazza” ha rispettato le aspettative. Per due giorni, infatti, la nostra Piazza Vittorio Emanuele è diventata un luogo d´incontro libero, in cui trascorrere insieme del tempo, tra l´altro assistendo ad eventi di qualità». Soddisfatti il Sindaco e gli assessori Rosalia d´Alì e Enzo Abbruscato a conclusione della kermesse dedicata allo sport, alla salute e alla musica, che lo scorso fine settimana ha radunato centinaia di cittadini. Piazza Vittorio Emanuele è stata chiusa al traffico, divenendo uno spazio pedonale in cui muoversi liberamente ed assistere a numerosi momenti di intrattenimento e di confronto. «Il nostro obiettivo era proprio quello di stimolare il senso di comunità in uno spazio condiviso, favorendo la crescita culturale e sociale, in un clima di gioia ed armonia – affermalo Sindaco Tranchida -. Ciò è perfettamente riuscito, peraltro grazie al supporto della Polizia Municipale che ha garantito perfette condizioni di viabilità. Ringrazio anche Coni e Lions che hanno coordinato l´organizzazione della manifestazione, le associazioni sportive che hanno riempito il calendario della XVI Giornata Nazionale dello Sport con numerosi eventi, l´Istituto Superiore "S.Calvino" - "G.B. Amico”, l´ATM, il Comune di Erice e l´Ente Luglio Musicale. Abbiamo sperimentato insieme una soluzione che, ne siamo certi, in futuro potrà diventare realtà consolidata».