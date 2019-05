Inserita in Cultura il 19/05/2019 da Direttore Biblioteca diocesana: si chiede il tredicesimo ciclo di laboratori di lettura ad alta voce. Mercoledì 22 maggio si terrà l´ultimo appuntamento con i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione Il Piccolo Principe della Biblioteca diocesana di Trapani (Seminario Vescovile via Cosenza, 90 ad Erice - Casa Santa).

Il tema scelto per i laboratori di lettura ad alta voce del mese di maggio è "La magia delle stagioni": accompagneremo i nostri piccoli lettori in un viaggio alla scoperta della natura e delle sue magiche trasformazioni, leggendo pagine meravigliose tratte da racconti d´autore.

A tutti i bambini sarà letta la storia "Il piccolo seme" di Eric Carle.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni il laboratorio si terrà dalle ore 16.00 alle ore 17.00, mentre per i bambini dai 6 agli 8 anni, invece, il laboratorio si terrà dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La partecipazione è gratuita.

Al termine dei laboratori è possibile anche richiedere in prestito volumi da leggere a casa.