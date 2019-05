Inserita in Politica il 18/05/2019 da Direttore Prc: vogliamo il Sindaco di Palermo commissario per l´anello ferroviario Palermo- " I ritardi nella realizzazione dell´anello ferroviario non sono più tollerabili. Condividiamo, pertanto, la recente presa di posizione del Comune di Palermo". E´ quanto afferma Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione comunista. " A causa della lentezza dei lavori, ampie aree della città vivono ancora disagi legati ai cantieri, gestiti dalla Rete Ferrovie dello Stato e dalla Tecnis. Condividiamo la lettera inviata dall´Amministrazione comunale ai due enti, segno di un maggiore protagonismo della nuova Giunta. Pertanto, pensiamo che il Governo nazionale debba nominare il Sindaco di Palermo commissario straordinario sulla gestione dell´opera.- continua Fumetta - Sarebbe un atto compiuto nell´interesse della città.Se ciò non fosse realizzato, Lega Nord e Movimento Cinque stele dovrebbero avere la decenza di fare autocritica, dato che negli scorsi anni hanno attribuito al Comune di Palermo la responsabilità sull´andamento dei lavori, che, come è invece evidente, grava sulla Rete Ferrovie dello Stato"