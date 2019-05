Inserita in Sport il 18/05/2019 da Direttore

Cessione delle quote societarie del Marsala Calcio

A seguito di più o meno noti accadimenti cui sono stati destinatari l´Avv. Giuseppe Milazzo ed il Dr. Antonino Lo Presti, già da tempo il gruppo di maggioranza della SSD Marsala Calcio a r. l. si era determinato, con particolare convinzione dopo il 19 gennaio u.s., a cedere le quote sociali da ciascuno dei componenti detenute al socio rag. Girolamo Li Causi.

Dopo vari e sempre vani accessi dei sottoscritti presso lo Studio del Notaio indicato per la stipula del preliminare di cessione, il giorno 14 maggio u.s. gli scriventi, a nome proprio e di altri soci facenti parte del gruppo di maggioranza, hanno preso ufficiale contatto con il Notaio Dr. Daniele Pizzo per la cessione gratuita ovvero, ove non possibile, al prezzo simbolico di 1 euro, di tutte le quote loro detenute in favore del suddetto rag. Girolamo Li Causi il quale però ha fatto pervenire comunicazione di non essere più interessato all´acquisizione, indicando al contempo che la cessione poteva avvenire in favore del socio Dr. Enzo Russo che già si era operato per pervenire al passaggio delle stesse sempre in favore del Li Causi.

Pertanto, nella mattinata del 17 maggio andato l´Avv. G. Milazzo, in rappresentanza anche del Dr. A. Lo Presti, e l´ex allenatore sig. Ignazio Chianetta, in rappresentanza del socio rag. Francesco Pugliese, unitamente al Dr. Enzo Russo, comunicavano al Notaio Dr. D. Pizzo il raggiungimento dell´accordo per la cessione dell´intero pacchetto societario di maggioranza in favore del suddetto Dr. Russo il quale, da parte sua, confermava la volontà ad acquisirle per raggiunte intese con il rag. G. Li Causi. Le parti, altresì, concordavano su alcune condizioni vincolanti la suddetta cessione e ciò al solo ed unico scopo di assicurare continuità al Marsala Calcio.

Conseguentemente, i suddetti Milazzo, Chianetta e Russo concordavano di fissare al 27 maggio p.v. la stipula del preliminare già in corso di stesura da parte del Notaio Pizzo, nonchè convenivano di fissare per il successivo 28 maggio p.v. l´assemblea dei soci della SSD Marsala Calcio a r.l. per la nomina del nuovo presidente e del vice presidente in sostituzione dei dimissionati Avv. Milazzo e Dr. Lo Presti, posto che il rag. Li Causi, eletto alla carica di presidente in occasione dell´assemblea del 13.03.2019, come anche il vice presidente eletto, rag. Arturo Vadalà, non aveva accettato la nomina, ed in ultimo di fissare per il 4 giugno 2019 avanti il Notaio Pizzo la stipula dell´atto di cessione definitivo.

Ulteriori comunicazioni una volta intervenuta la formalizzazione della cessione.





Avv. Giuseppe Milazzo

Dr. Antonino Lo Presti

Sig. Ignazio Chianetta