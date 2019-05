Inserita in Cultura il 18/05/2019 da Direttore All´I.C. ´Lombardo Radice Pappalardo´ due importanti momenti educativi sulla prevenzione degli incidenti stradali All´I.C. "Lombardo Radice Pappalardo" di Castelvetrano un importante progetto di Educazione stradale



Lunedì 6 maggio, nell´Aula Magna del Plesso "E. Medi", e mercoledì 8 maggio, nell´Aula Magna del Plesso "V. Pappalardo", sono stati organizzati - su iniziativa del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, e della Dott.ssa Anna Di Giovanni, Presidente del Lions Club di Castelvetrano - due importanti momenti educativi sulla prevenzione degli incidenti stradali, destinati agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. Gli studenti hanno avuto l´opportunità di incontrare e ascoltare i referenti dell’Unità Operativa per l’Educazione e la Promozione della Salute dell´A.U.S.L. di Trapani e alcuni agenti della Polizia Stradale. Si è trattato di fondamentali occasioni di crescita, riflessione e confronto sui temi della dipendenza e dell’abuso di alcool, con particolare attenzione ai rischi conseguenti alla guida di veicoli quando si è in stato di ebbrezza o quando si viaggia affidandosi a conducenti di mezzi che non si trovino in condizioni di sobrietà. La Dirigente Scolastica nel suo indirizzo di saluto e di ringraziamento al Dott. Parisi dell’ASP di Trapani, alla Dott.ssa Di Giovanni ed agli ispettori della Polizia Stradale ha sottolineato l´importanza dell´incontro per la salute degli alunni ai fini della prevenzione di incidenti stradali anche mortali e della sensibilizzazione in materia di lotta all´abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Al termine degli incontri, la Dott.ssa Di Giovanni ha premiato gli alunni vincitori del concorso "Un Poster per la Pace", indetto dal Lions International.

