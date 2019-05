Inserita in Politica il 17/05/2019 da Direttore Domani al Baluardo Velasco di Marsala l’incontro con Pietro Bartolo Domani, sabato 18 maggio, alle 19:00, al “Baluardo Velasco” di Marsala, in via Frisella 27, l’incontro con Pietro Bartolo, candidato alle elezioni europee del 26 maggio. Con Bartolo, medico di Lampedusa, che dal 1991 si occupa del poliambulatorio dell´isola, dialogheranno il consigliere comunale di Marsala Daniele Nuccio, Enzo Zerilli (Associazione Amici del Terzo Mondo), Marco Furfaro (Futura) e il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, modererà l’incontro il giornalista Giacomo Di Girolamo. “L´Europa comincia a Lampedusa ed è da quell’isola e dall’esperienza maturata nella mia terra che parto per offrire un contributo per un’Europa più umana - le parole di Bartolo - Per tutelare i nostri mari, salvaguardare l´ambiente, valorizzare le biodiversità. Per ripartire dal lavoro, dallo sviluppo, dal welfare, dai fondi strutturali preziosi per dare nuovo slancio alla nostra terra. Perché il Mediterraneo sia luogo di pace e non di morte. Per essere pronti alle sfide di domani, perché l´Italia sia bella è #senzapaura”. Pietro Bartolo da sempre in prima linea nel soccorso ai migranti, da oltre venticinque anni li accoglie, li cura e, soprattutto, li ascolta. Si è meritato numerose onorificenze, tra cui il titolo di «Cavaliere dell´Ordine al Merito della Repubblica Italiana» conferitogli dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il premio Sérgio Vieira de Mello (Cracovia 2015) e il premio Don Beppe Diana. È uno dei protagonisti di Fuocoammare (Orso d´oro 2016) di Gianfranco Rosi. Ha scritto con Lidia Tilotta, il libro “Lacrime di sale. La mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e speranza”.