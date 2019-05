Inserita in Salute il 13/05/2019 da Direttore FEDCAR - Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani Il Presidente dell’Albo Odontoiatri della provincia di Trapani Dott. Alberto Adragna ha partecipato, in rappresentanza degli Odontoiatri italiani al Meeting europeo svoltosi dal 09 all’11 maggio ad Oporto, in Portogallo, organizzato dalla Federazione Europea dei Dentisti, l´organismo regolatore della professione odontoiatrica in Europa.

Alla presenza del Ministro della Salute portoghese, gli odontoiatri rappresentanti di 22 nazioni europee hanno concordato su alcuni punti fondamentali che riguardano la salute orale dei cittadini europei. In modo particolare sul rispetto delle regole deontologiche a tutela del paziente da parte di tutti gli esercenti la professione, comprese le società di capitale, centri di cura proprietà di soggetti estranei alla professione che si stanno diffondendo sempre di più a danno della libertà professionale dei giovani odontoiatri europei condizionati nelle scelte terapeutiche dalle strategie commerciali delle catene di cliniche odontoiatriche esclusivamente finalizzate al profitto. E ancora sul monitoraggio costante della pubblicità da parte di queste grandi società che illudono i pazienti con il miraggio di tariffe low-cost, in assenza del rispetto di regole deontologiche. E´ fondamentale la sinergia di intervento da parte di colleghi odontoiatri di tutta l´Europa al fine di elaborare una rete di interventi mirati al raggiungimento di obiettivi comuni anche con l’intervento degli organismi politico-istituzionali.

Trapani, 13/05/2019