DOMANI 13 MAGGIO GLI STAGISTI DEL BARTOLO IN VISITA A RAGUSA IBLA PRESSO ALCUNE PRESTIGIOSE STRUTTURE RICETTIVE COADIUVATI DA SISTEMI DOMOTICI - AUDIO E VIDEO DELLA C.R.E.A. Il Michelangelo Bartolo di Pachino il 13 maggio visiteranno alcune prestigiose strutture ricettive ed di interesse artistico a Ragusa Ibla: Il Teatro Donnafugata la Casa Museo Appiano e il Museo Obsculta delle Benedettine. Il percorso degli stagisti del Bartolo si sta svolgendo al termine, la visione generale dell'uso della Tecnologia da parte dell'azienda ospitante la C.R.E.A. permette loro uno sguardo più reale della potenzialità delle tematiche trattate durante il Progetto. Gli Stagisti avranno Grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo scuola Pachino Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 sulla Modernizzazione delle Imprese Agricole del Territorio, per gli allievi del III e IV anno dell' I.T.I.S. "M. Bartolo" di Pachino, lo stage sarà di I livello di 120 ore, in collaborazione con l'azienda C.R.E.A. di Ragusa . Esperto designato dalla C.R.E.A. di Ragusa Salvatore Battaglia e l'Esperto Tecnico aziendale Maurizio Scalone con il Tutor Scolastico Ing. Orazio Di Martino. Il Corso prevede – Controllo integrato di una azienda agricola integrata con sistemi di "Domotica" e una visione generale dell'uso della Tecnologia in vari settori ricettivi, un corso rivolto a studenti interessati ad apprendere e accrescere le proprie competenze nel campo dell'automazione e del controllo integrato di una qualsiasi tipologia di uso tramite un impianto domotico.