08/05/2019
Dal 10 al 12 maggio la seconda edizione di ´Cibolì´, il Festival su cibo, cucina, educazione alimentare per bambini

Nel weekend giochi, convegni, laboratori ed eventi dedicati all’alimentazione per i più piccoli





Trasmettere in modo semplice, ludico, divertente e stimolante per i bambini la passione, le tecniche e le tradizioni gastronomiche della cucina Mediterranea. Questo l’obiettivo di “Cibolì”, il Festival su cibo, cucina, educazione alimentare per bambini, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà a Trapani i giorni 10,11,12 Maggio 2019.

L’intento è quello di favorire un’adeguata conoscenza delle materie prime; trasmettere in modo semplice e diretto, anche attraverso le attività manuali, nozioni base di cucina; preservare e tramandare tecniche e tradizioni che sono espressione ed identità del territorio. Stimolando la curiosità dei bambini e fornendo un’ottima base di partenza per insegnanti e genitori che desiderano indirizzare i più piccoli in modo ludico verso il tema dell’alimentazione.

Grazie al prezioso contributo di esperti, chef, produttori, animatori e nutrizionisti, i bambini scopriranno le sane abitudini alimentari, il valore della tradizione, l’importanza delle materie prime, le esperienze sensoriali attraverso il cibo.

La mattina di venerdì 10 maggio, presso la Villa Pepoli, si terrà un incontro rivolto agli alunni delle scuole primarie del territorio, una vera e propria festa fra giochi, quiz, degustazioni per stimolare la curiosità e accrescere la consapevolezza dei bambini sul tema dell’alimentazione.

L’iniziativa è realizzata con la partecipazione di: Asp Trapani, Coldiretti Trapani, lo chef Peppe Giuffrè, il panificatore Peppe Martinez, lo Chef Pino Maggiore. Nel pomeriggio si continua a Marausa presso l’Istituto comprensivo G. Montalto.

Sabato 11 maggio alle ore 9.30 si terrà, presso l´aula magna dell’istituto tecnico "G.B. Amico", (Via Salemi, 49 - Trapani) un convegno curato dall’Asp dal tema “Crescere in salute: stili di vita , benessere, dieta mediterranea e i giovani. Spunti, riflessioni, idee”.

A partecipare esperti di settore che daranno informazioni utili e si confronteranno sul delicato e importante tema della corretta alimentazione.

Sabato 11 e domenica 12 Maggio, presso il Centro di cultura Gastronomica “Nuara” (via Bastioni 2 – Trapani) si svolgeranno diversi laboratori rivolti ai bambini di varie fasce d’età su tematiche interessanti e stimolanti per favorire un´adeguata conoscenza delle materie prime, trasmettere in modo semplice e diretto, anche attraverso le attività manuali, nozioni base di cucina e apprendere - divertendosi - nuove culture e nuovi mondi. Tutte le attività sono su prenotazione, per info e per scoprire il programma degli eventi è possibile visitare il sito: www.ciboli.it.

“Cibolì”, organizzato dal Centro di Cultura Gastronomica “Nuara Cook Sicily” e l’Associazione Trapani Welcome, è una tre giorni di appuntamenti, laboratori, cooking show e approfondimenti realizzata grazie ad importanti collaborazioni fra cui: l’Asp di Trapani, l’Ufficio scolastico regionale – ambito di Trapani e le scuole del territorio, Coldiretti Trapani, Lions Trapani, Coni Trapani e con il patrocinio del comune di Trapani. Sponsor BCC Banca Don Rizzo.

Programma Cibolì 2019

Venerdì 10 maggio 2019 Cibolì in Festa: gioca, impara e mangia sano! Mattina: ore 9.00 – 13.00 Trapani, Villa Pepoli Pomeriggio: ore 16,30 – 19.00 Marausa, Istituto comprensivo “G. Montalto”

Dedicato agli alunni delle scuole primarie del territorio

Giochi, quiz, degustazioni per stimolare la curiosità e accrescere la consapevolezza dei bambini sul tema dell’alimentazione

Con la partecipazione di: Asp Trapani, Coldiretti Trapani, Aiab, Lions Trapani, Comitato provinciale Coni Trapani, Peppe Giuffrè, Peppe Martinez, Pino Maggiore.

Sabato 11 maggio 2019 Ore 9.30 – 13.00 Aula magna dell´Istituto d´Istruzione Superiore "G.B. Amico", Via Salemi, 49 - Trapani Convegno: “Crescere in salute: stili di vita, benessere, dieta mediterranea e i giovani Spunti, riflessioni, idee” Educatori, insegnanti genitori ed esperti del settore A cura dell’Asp – Trapani. Dipartimento servizio igiene degli alimenti e della nutrizione

Saluti

Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida dott Fabio Damiani direttore generale ASP Trapani ing Marzio Ingoglia presidente LIONS Trapani

Interverranno: Dott.ssa Maria Lisa Figuccia – Resp. Ufficio Scolastico Provinciale Trapani Dott. Paolo Salerno – Centro di Cultura Gastronomica “Nuara – Cook Sicily” Dott. Giuseppe Valenti - Resp. U.O. per l’Educazione e la Promozione alla Salute, Asp di Trapani Dott. Francesco Di Gregorio – Direttore Dipartimento di Prevenzione, Asp di Trapani Dott. Filippo Salerno Ordine degli Agronomi di Trapani, Responsabile provinciale AIAB Dott. Stefano Riggirello Ordine degli Agronomi di Trapani

-Gli studenti dell´Istituto “S. Calvino”, “Specializzazione in Management dello Sport” -Gli studenti dell´Istituto "L.da Vinci" / "M.Torre", che presenteranno un App per i bambini sul tema dell’educazione alimentare.

Laboratori partecipativi e dimostrativi presso la sede del Nuara a Trapani (via Bastioni, 2)

Con prenotazione obbligatoria su www.ciboli.it o www.cooksicily.it

Sabato 11 maggio ore 16.30 Laboratorio partecipativo: I Love Cooking! L’inglese in cucina, per apprendere – divertendosi – nozioni base di questi due fantastici mondi! Un viaggio divertente alla scoperta nuovi piatti e culture diverse. A cura di: Scuola Virgilio Per chi: bambini dai 5 ai 11 anni – ( non sono ammessi genitori ) -incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Sabato 11 maggio ore 17.30 Laboratorio partecipativo: Piccoli chef Un laboratorio di avvicinamento al cibo rivolti ai bambini. Un´esperienza ludico-educativa - realizzata da chef e animatori - che rappresenta un passo importante verso una più corretta educazione alimentare e una maggior consapevolezza del grande patrimonio storico e culturale che caratterizza la gastronomia del territorio. A cura di: Francesco Pinello, Chef Per bambini dai 6 ai 12 anni (non sono ammessi genitori) incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti -incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Domenica 12 maggio 2019 Ore: 16.30 Laboratorio didattico partecipativo: “C(i)occoliamoci” un laboratorio di coccole… di cioccolato A cura di: Sabrina Troiano (Studio Open) Per chi: bambini dai 5 ai 10 anni - non accompagnati dai genitori -incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Domenica 12 maggio 2019 Ore: 17.30 Laboratorio partecipativo: La cucina del territorio spiegata ai più piccoli La passione per la cucina, i piatti tradizionali del territorio e della dieta mediterranea, in un laboratorio coinvolgente dove i bimbi impareranno divertendosi e mettendo le mani in pasta! A cura di: Mario Bianco, Chef Per chi: bambini dai 6 ai 12 anni – ( non sono ammessi genitori ) -incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti