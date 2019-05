Inserita in Cultura il 08/05/2019 da Direttore SUCCESO DI CRITICA E DI PUBBLICO PER IL PITTORE MARSALESE FRANCO MARINO CHE HA PROPOSTO UNA MOSTRA PERSONALE A PALAZZO CAVARRETTA -TRAPANI

Franco Marino, pittore marsalese, ha proposto – nei giorni scorsi a Trapani - negli splendidi locali di Palazzo Cavarretta una propria mostra personale. Nei locali che si affacciano sulla via Torrearsa, l’artista Marino ha messo in mostra i quadri del suo percorso pittorico ultratrentennale. Oltre a quelli di tantissimi visitatori, Franco Marino ha anche ricevuto i complimenti di Monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, che è stato graditissimo ospite a palazzo Cavarretta.