Inserita in Cronaca il 08/05/2019 da Direttore DOMANI 9 MAGGIO GLI STAGISTI DEL BARTOLO DI PACHINO IN VISITA PRESSO UNA AZIENDA AGRICOLA ALL’AVANGUARDIA NELLA TECNOLOGICA E NELLA PRODUZIONE SOSTENIBILE ´LA CITROSOL´ VITTORIA (RG) Il Michelangelo Bartolo di Pachino il 9 maggio visiterà l’azienda Citrolsol un’importante realtà produttiva che opera nel comparto agroalimentare Siciliano, le cui aziende agricole sono localizzate nella Provincia di Ragusa, ed esattamente nei comuni di Vittoria, Acate e Scoglitti. La forte coesione fra gli associati e la condivisione di valori come qualità ed efficienza, hanno consentito alla azienda di adeguarsi alle crescenti esigenze del mercato italiano ed europeo innovando le Tecniche di produzione con l’ausilio di Tecnologie Integrate, le strutture, l’organizzazione aziendale, le politiche commerciali e i prodotti. Gli Stagisti avranno l’occasione di osservare come le Tecnologie moderne abbinate ad una produzione agricola ecosostenibile sia un binomio vincente nel settore agricolo. Grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo scuola Pachino Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sulla Modernizzazione delle Imprese Agricole del Territorio, per gli allievi del III e IV anno dell’ I.T.I.S. “M. Bartolo” di Pachino, lo stage sarà di I livello di 120 ore, in collaborazione con l’azienda C.R.E.A. di Ragusa . Esperto designato dalla C.R.E.A. di Ragusa Salvatore Battaglia e l’Esperto Tecnico aziendale Maurizio Scalone con il Tutor Scolastico Ing. Orazio Di Martino. Il Corso prevede – Controllo integrato di una azienda agricola integrata con sistemi di “Domotica” un corso rivolto a studenti interessati ad apprendere e accrescere le proprie competenze nel campo dell’automazione e del controllo integrato di una qualsiasi tipologia di uso tramite un impianto domotico.