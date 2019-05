Inserita in Sport il 05/05/2019 da Direttore Marsala Calcio: Spazio in Prima Squadra anche per l´attaccante Giuseppe Buttigè (2002)

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica ancora un´ulteriore integrazione per la Prima Squadra dal Settore Giovanile: si tratta di Giuseppe Buttigè, attaccante esterno palermitano classe 2002 nella Stagione 2017/2018 in forza al Palermo (Allievi Nazionali Under 17). Buttigè è già a disposizione di mister Vincenzo Giannusa per la gara di Angri (SA) in casa della Nocerina 1910, valida per la 34° ed ultima giornata di campionato, dove indosserà il numero 11 temporaneamente lasciato libero dallo squalificato Pietro Tripoli.

Marsala, 05/05/2019