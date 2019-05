Inserita in Politica il 04/05/2019 da Direttore Partinico, dimissioni De Luca, Milazzo (FI): ´Sostegno al Sindaco, senza se e senza ma per il bene dei cittadini´ Palermo, 04/05/2019: “Provo preoccupazione per la comunità di Partinico, la quale deve essere tutelata e protetta. I cittadini meritano un governo solido, che sostenga pienamente Maurizio De Luca e la sua Giunta. L’azione di rinnovamento non può prescindere da tali presupposti”. A riferirlo a nome di Forza Italia è il Capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Giuseppe Milazzo, il quale manifesta il proprio “sostegno senza se e senza ma” al Sindaco Maurizio De Luca che ieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Primo cittadino.

Si ricorda che all’interno della maggioranza in consiglio comunale, Forza Italia è rappresentata da due giovani consiglieri, Alessio di Trapani e Simona Ganguzza, che insieme all’ex Assessore ai servizi sociali, Rosi Pennino, sono e continueranno ad essere al fianco del Sindaco di Partinico.

“In una fase di grande complessità – conclude il Parlamentare – Maurizio De Luca ha sempre dimostrato, con lucidità ed equilibrio, quali fossero i compiti da portare a termine per le sorti di una comunità che merita rispetto. È per tale motivo che chiediamo a gran voce che si creino le condizioni affinché lui e la sua Giunta possano lavorare con tranquillità per il bene dei partinicesi”.