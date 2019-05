Inserita in Politica il 04/05/2019 da Direttore Orlando. Conte tuteli italiani da ombra di influenza mafiosa su azione del Governo "La perenne competizione elettorale tra i due vice presidenti del Consiglio ha portato alla pantomima di un Governo che ha propri componenti indagati per vivende legate alla mafia mentre autorevoli esponenti della maggioranza attaccano il Ministro dell´interno per il suo scarso impegno contro le cosche. Spetta al Presidente del Consiglio assumere i provvedimenti necessari perché il Governo sia inattaccabile sul piano della legalità e dell´etica dei suoi componenti e spetta a lui tutelare l´Italia e gli italiani anche solo dall´ombra di inquinamento mafioso dell´azione amministrativa e delle scelte politiche della sua maggioranza. Il Presidente del Consiglio impedisca che contrasti tra esponenti del suo governo alimentino un clima di sfiducia e di continua conflittualità che ha anche registrato il tentativo inaccettabile nei giorni scorsi di presentare l’impegno contro la mafia in alternativa alla lotta di liberazione dal nazifascismo: sono entrambe lotte ed impegno per il rispetto dei diritti e dei valori della nostra Costituzione."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando