Inserita in Cronaca il 04/05/2019 da Direttore POLLINA: AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL CINGHIALE Comincerà oggi pomeriggio la quinta edizione della Sagra del cinghiale di Pollina. La manifestazione si terrà oggi sabato 4 e domenica 5 maggio. L´evento e tutte le attività si svolgeranno in pieno centro storico, fra i vicoli caratteristici del borgo madonita, sotto la direzione artistica dell’Associazione Promomadonie. Ad aprire la manifestazione, oggi pomeriggio, un convegno, uno show cooking e uno spettacolo di arti di strada. Domenica fra visite guidate alla scoperta dei tesori di Pollina e spettacoli itineranti, sarà aperta la degustazione a base di cinghiale e di prodotti tipici che sarà curata dal ristorante Antares di Cefalù in collaborazione con l’Associazione locale dei Cacciatori e gli studenti dell’istituto Alberghiero di Cefalù. Un evento adatto per scoprire le bellezze di Pollina, un paese ricco di storia e al centro della natura.



Programma Sagra Cinghiale 2019 – V edizione

Sabato 4 maggio 2019

Ore 16:30 Piazza Duomo – Convegno “La normativa sull´abbattimento dei cinghiali: da emergenza sociale ad opportunità occupazionale?”

Ore 18:00 Piazza Duomo – Show cooking

Ore 19: Piazza Duomo – Spettacolo “In Valigia – Comedy Show” a cura di Monsieur Barnaba

Domenica 5 maggio 2019

Ore 9:30 Visite guidate alla scoperta dei tesori di Pollina

Ore 10:30 Sfilata di Ayub e Donna Polina con i Musuci del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina (EN)

Ore 11 Gli Assaggi alla scoperta dei vicoli di Pollina

Ore 12:00 Degustazione Pasta al sugo di cinghiale, panino con salsiccia e un bicchiere di vino con musica folkloristica

Ore 15:00 Spettacolo di giocoleria a cura dell’Associazione Pentola Nera

Ore 16 Visite guidate alla scoperta dei tesori di Pollina

Sarà a disposizione un servizio di bus navetta a pagamento da San Francesco e Piazza Maddalena sino a Piazza Duomo

Il Ticket per la degustazione avrà un costo di 7.50

per maggiori info www.visitpollina.com