Inserita in Cronaca il 04/05/2019 da Direttore MARSALA - LA VIDEOSORVEGLIANZA CONSENTE DI INDIVIDUARE E DENUNCIARE GLI AUTORI DEGLI ATTI VANDALICI NEL CENTRO STORICO Uno scempio di arredi e piante quello avvenuto a Marsala nella notte tra il 14 e il 15 Aprile scorso. Il centro storico, per qualche ora, fu oggetto di numerosi atti vandalici ad opera di due soggetti già noti alle Forze dell’Ordine, alla cui identità si è risaliti grazie alla Polizia Municipale che ha visionato le immagini di diverse telecamere del servizio di videosorveglianza. Le registrazioni, successivamente, sono state trasmesse - assieme alla denuncia degli autori - all’Autorità Giudiziaria. “Fatti incresciosi che amareggiano tutti, sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo. Non ci sarà alcuna tolleranza per chi deturpa la città e non ha rispetto per il decoro urbano che, con tanti sforzi, cerchiamo di assicurare quotidianamente”. I due uomini marsalesi - P.M. e C.G. le loro iniziali - in quella nottata hanno abbattuto i contenitori dei rifiuti, spostato dissuasori, estirpato piante e fiori lungo le vie Garibaldi, XI Maggio e Roma, nonché nelle piazze Matteotti, Loggia e San Girolamo.