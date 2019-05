Inserita in Cronaca il 04/05/2019 da Direttore IL BUFFET DI NINO ‘U BALLERINO A VENEZIA PRO BIENNALE 2019, IL BUFFET DI NINO ‘U BALLERINO A VENEZIA IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE



4 maggio 2019

Il cibo di strada palermitano di Nino ‘u Ballerino delizierà i palati dei partecipanti all’ inaugurazione della Pro – Biennale di Venezia, che si terrà dal 5 al 27 maggio prossimi.

Anche quest’anno, il più famoso e autorevole ambasciatore dello street food italiano nel mondo sarà protagonista dell’opening con le sue specialità, accanto al critico d’arte Vittorio Sgarbi che presenterà l’evento organizzato da Spoleto Arte.

L’appuntamento è fissato per le 13:00 del 5 maggio presso gli spazi dello Spoleto Pavilion in calle dei Cerchieri 1270.

“Ringrazio sia il professore Sgarbi che Salvo Nugnes, ideatore e organizzatore della Pro Biennale – afferma il “meusaro” palermitano - per aver voluto ancora una volta che fossi io a rappresentare, in occasione di un momento culturale così elevato, la migliore tradizione gastronomica siciliana”.

Tra gli ospiti dell’apertura, quest’anno, l’artista José Dalí, figlio di Salvador Dalì, il direttore d’orchestra Silvia Casarin Rizzolo, la giornalista della RAI Antonietta Di Vizia, la communication manager Daniela Testori, il fotografo di fama internazionale Roberto Villa, il vicepresidente del Museo Canova Valerio Favero e Patrick di Striscia La Notizia.