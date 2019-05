Inserita in Cronaca il 01/05/2019 da Direttore

Marsala, un gruppo di giovani creato da quattro ragazze ripulisce il litorale

Siamo quattro studentesse che credono in una Marsala migliore, più pulita ed in un mondo migliore e più pulito. Una volta presa coscienza delle irreversibili condizioni che il nostro pianeta Terra si trova costretto a subire, condizioni provocate in gran parte dalle terribili abitudini adottate dall’uomo poiché figlie di una mentalità che si ispira a valori quali il mancato rispetto di casa propria, abbiamo deciso così come la mitica Greta, di lasciare, nel nostro piccolo, un segno, dando un tangibile contributo. Per cambiare le sorti che si prospettano al momento per le generazioni future. Per far sì che non si arrivi ad una celere estinzione della specie umane e non solo. Il nostro pianeta è stato messo a dura prova ed è ora di dire basta alla violenza messa in atto dall’uomo nei confronti di questo. Dare un aiuto concreto e tangibile: questo era il nostro obiettivo. Ed informare, soprattutto sensibilizzare, voce a cui si ispira il nome stesso della nostra embrionale associazione. Sensibilizzare i giovani, educarli alla civiltà, all’amore verso le proprie spiagge, i propri mari, al rispetto per il pubblico…valori sempre più depauperizzati al giorno d’oggi.





Ecco cosa ci ha spinto ad unire le forze e creare un piccolo gruppo, un punto di riferimento per tutti coloro che condividessero i nostri stessi ideali. Ma parlando dell’aspetto pratico… di cosa ci siamo occupate nello specifico? La prima delle tante iniziative che avremmo in mente, che ha avuto luogo nella giornata del 23/04 presso il sito balneare lato sud della nostra città, è stata appunto quella di recuperare parte del nostro territorio a partire dalle coste. Nessuno di noi ha intenzione di nuotare in un mare di plastica, eppure un mare siffatto è ciò che abbiamo trovato. Non pensavamo di imbatterci in quantità talmente ingenti di rifiuti. Rifiuti di ogni tipo, scaricati indistintamente. Tuttavia, al dolore provato ad ogni pezzo di plastica raccolto, si interponeva una appagante sensazione di fiera appartenenza alla generazione del cambiamento, scaturita dalla grande partecipazione riscossa all’evento. Moltissimi, di fatti, sono stati i ragazzi, più o meno grandi, pronti a mettersi in gioco, a lottare per una giusta causa, per una Marsala migliore, per un futuro per i loro figli. Abbiamo pulito solo qualche km di spiaggia…no, abbiamo fatto molto di più. Abbiamo lanciato un segnale, un messaggio. E, fiduciose, speriamo sia stato recepito e divulgato.





4senSEAbilization





• Giorgia Nizza

• Giulia Nizza

• Francesca Catalano

• Marta Paladino