Inserita in Sport il 29/04/2019 da Direttore Gianfranco Pagoto - Finalista al World Esports League Gianfranco Pagoto è un giovane di Valderice di 33 anni. Dal 2003 è nel mondo del simracing (simulatori di guida simulata) e dal 2016 è un pilota reale di kart nel campionato Circuiti Cittadini Categoria Kz.

Nei giorni 24, 25 e 26 Maggio 2016, essendosi qualificato tra i primi 20, disputerà la Finale di Capri del World Esports League

I tornei saranno caratterizzati da una prima fase di qualificazione online mentre, dal 24 al 26 maggio 2019, un evento finale ospitato nella prestigiosa cornice di Capri, premierà i migliori team e i singoli cyberatleti italiani e internazionali nelle diverse discipline elettroniche scelte dalla Lega.

La qualificazione è stata ottenuta con la Ferrari 599xx Evo nel circuito di Monza. Nell´appuntamento decisivo i migliori 20 piloti al mondo si sfideranno in una gara per aggiudicarsi il titolo di campione.

Il simulatore di guida utilizzato è Assetto Corsa

La piattaforma è PC.

Uno dei migliori simulatori di corse al mondo entra a far parte del parco titoli della World Esports League! Assetto Corsa, prodotto da 505 Games e sviluppato da Kunos Simulazioni, è un gioco di guida apprezzato in tutto il mondo e supportato da una community attiva e dinamica. Il realismo della fisica e la possibilità di personalizzare a fondo le vetture prima delle gare, danno vita a sfide intense e appasionanti

La lista dei qualificati alla finale di Capri:

Crescenzo De Martino Francesco Eboli Alessio Costantino Gianni Monaco Paolo Muià Massimiliano Ficarra Giorgio Cornacchia Andrea Alberti Francesco Trancanelli Gianfranco Pagoto Giorgio Simonini Corrado Ciriello Fabio Diana Roberto Scorpati Andrew Passarini Giuseppe Mazzei Giovanni De Salvo Jakub Brzezinski David Greco Donato Romaniello

Montepremi Ovviamente nessun torneo competitivo può essere definito tale senza un montepremio finale allettante. Per questo motivo gli organizzatori della World Esports League hanno deciso di offrire a tutti i giocatori che si qualificheranno per le finali l´hospitality a Capri nei giorni dell´evento; in aggiunta i piloti virtuali potranno usufruire di uno sconto del 20% sul biglietto aereo per Napoli, a prescindere dal paese di provenienza.

E per il campione?

Il montepremi finale è di 50mila euro

1st place: € 15,600.00 2nd place: € 10,600.00 3rd place: € 5,600.00 4th place: € 3,100.00 5th place: € 2,600.00 6th place: € 2,100.00 7th place: € 1,600.00 8th place: € 1,600.00 9th place: € 600.00 10th place: € 600.00 11th place: € 600.00 12th place: € 600.00 13th place: € 600.00 14th place: € 600.00 15th place: € 600.00 16th place: € 600.00 17th place: € 600.00 18th place: € 600.00 19th place: € 600.00 20th place: € 600.00



ORGANIZZATORE

Il progetto W.E.L prevede una serie di tornei ai quali saranno invitati diversi atleti e top team internazionali che concorreranno nello stesso tempo allo scouting di nuovi talenti degli eSports.

In Italia verranno organizzate, in collaborazione con i partner e gli sponsor della Lega, diverse tappe di qualificazione in altrettanti eventi sul territorio.

A maggio 2019 l´evento finale, ospitato nella prestigiosa cornice di Capri, premierà i migliori team e singoli cyberatleti, italiani e internazionali, nelle diverse discipline elettroniche scelte dalla Lega.