Inserita in Sport il 25/04/2019 da Direttore Erice Entello Under 14 femminile campione provinciale FIPAV e PGS. In collaborazione con il Progetto Volley di Marsala abbiamo costruito un gruppo per raggiungere l’obiettivo di campione provinciale FIPAV e ci siamo riusciti alla grande. Iniziato il lontano 20 ottobre 2018 e terminato il 3 aprile 2019, dopo un lungo ed interminabile girone dove abbiamo perso una sola gara al tie breack, la prima, e ben 12 gare vinte 3-0. Le ragazze hanno avuto una crescita esponenziale senza trovare un avversario in grado di contrastarle e per questo motivo abbiamo deciso di candidarci per ospitare le Finali Regionali che si giocheranno nella palestra “Pala Cardella” di Erice e la palestra Comunale Misericordia di Valderice. Non contenti di questo ci siamo cimentati anche nel campionato PGS U14F conquistando lo stesso titolo che ci dà il pass per accedere alle finali regionali Pigiessiadi che si terranno a Ragusa – Athena Resort dal 16 al 19 maggio.