Telesca, Cattini e Colantuoni in gara il 26 e 27 aprile

Roma, 24 aprile 2019

Sono arrivati ieri in Ungheria gli Azzurri, pronti per affrontare la Coppa del Mondo di Eger, in programma dal 25 al 28 aprile. Agli ordini del Direttore Tecnico Sandro Boraschi, sono 3 gli italiani impegnati nella competizione, una tappa importante in vista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: il capitano Matteo Cattini, il Campione del mondo Juniores Donato Telesca, e Giuseppe Colantuoni.

“Il viaggio è andato bene e la location ormai è consolidata, quindi non abbiamo stress di adattamento” dice Sandro Boraschi, coadiuvato come di consueto dal tecnico Filippo Piegari. “Per l’appuntamento di Eger abbiamo fatto delle scelte ben precise. Per Donato Telesca l’obiettivo è quello di salire nel ranking della 72 kg, in prospettiva sia del Mondiale di luglio sia dei Giochi di Tokyo. Dobbiamo quindi caricare sempre più kg sul bilanciere. Per Matteo Cattini il discorso è simile, perché per lui si tratta della prima gara nella nuova categoria: essendoci un solo posto per Nazione in ciascuna categoria abbiamo scelto di spostare Matteo alla 80 kg, ma ovviamente occorre iniziare da capo un percorso, sollevare i minimi richiesti (risultato già ottenuto nella 72 kg) e poi salire nel ranking. Comunque, il Capitano sta lavorando bene e in modo più assiduo da quando è al CPO dell’Acqua Acetosa di Roma quindi sono fiducioso. Per Peppe il discorso è diverso perché lui deve ancora fare i minimi per la sua categoria, la 65 kg. Paolo Agosti e Ludovico Forte abbiamo preferito invece non portarli, perché stanno seguendo un programma a lunga durata, più strutturato e non sarebbero stati al top per questo appuntamento. Quindi per Donato, Matteo e Peppe, l’obiettivo è tornare in Italia con qualche kg in più sul bilanciere e qualche posizione scalata”.

Gli orari delle gare degli Azzurri sono:

26 aprile - ore 16.00 - Giuseppe Colantuoni – Categoria 65 kg

26 aprile – ore 18.00 – Donato Telesca – Categoria 72 kg

27 aprile – ore 13.15 – Matteo Cattini – Categoria 80 kg

