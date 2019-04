Inserita in Sport il 24/04/2019 da Direttore Scuola calcio GALACTIC ACADEMY di Marsala - Decimo Torneo di Calcio Giovanile Abruzzo Cup E’ da poco terminato il Decimo Torneo di Calcio Giovanile Abruzzo Cup, considerato il torneo di calcio giovanile più grande e ricercato d’Italia, che vede impegnati sui campi della costa abruzzese centinaia di club nel periodo Pasquale. Ha fatto da scenario per questo torneo il tratto più bello della Riviera Adriatica (La Costa dei Trabocchi con i bellissimi borghi marinari delle città di Vasto Marina, San Salvo marina,Termoli ecc.)

Evento che ha visto come ogni anno protagoniste tutte le regioni italiane, che ha creato un’atmosfera unica per dirigenti, allenatori, accompagnatori e giovani atleti.

Le categorie interessate sono state: ALLIEVI anno 2002 (a 11 giocatori) ALLIEVI B anno 2003 (a 11 giocatori) GIOVANISSIMI anno 2004 (a 11 giocatori) GIOVANISSIMI B anno 2005 ( a 11 giocatori) ESORDIENTI anno 2006 (a 9 giocatori) ESORDIENTI B anno 2007 (a 9 giocatori) PULCINI anno 2008 (a 7 giocatori) PULCINI anno 2009 (7 giocatori) PULCINI anno 2010 (a 5 giocatori) PRIMI CALCI anno 2011 (5 giocatori) BABY anno 2012-13 (a 5 giocatori).

Tra le scuole calcio partecipanti la ASD Galactic Academy di Marsala, della presidentessa Caterina Curatolo che si è distinta per i risultati conseguiti. Nella categoria 2003/2004, la squadra allenata da mister Casano, ha conquistato la terza posizione, nella categoria 2004/2005, la squadra di mister Nino Barraco è stata eliminata ai quarti contro il Frosinone, nella categoria 2006/2007, invece, per i ragazzi allenati da mister Giacalone è arrivato il primo posto in classifica.

Complimenti alla società marsalese che ha ottenuto brillanti risultati e dato la possibilità ai propri ragazzi di essere visionati da esperti osservatori di società professionistiche.