Inserita in Sport il 21/04/2019 da Direttore Mancano tre mesi all´inizio degli European Masters Games 2019 di Torino Mancano tre mesi all´inizio degli European Masters Games 2019 di Torino al 26 luglio al 4 agosto la Città di Torino sarà nuovamente invasa dallo sport master!



Sull´onda del grande successo dei World Masters Games del 2013, che ha visto Torino accogliere oltre 19 mila atleti over 30 provenienti da tutto il mondo, a distanza di sei anni l´organizzazione della manifestazione continentale ha voluto premiare ancora il capoluogo piemontese affidandogli quella dedicata agli atleti Master europei, che vedrà coinvolti 15 comuni delle province di Torino, di Novara e di Vercelli.

Fra i vari sport sicuro protagonista sarà il softball, che vede il suo programma dedicato agli atleti over 35 suddiviso in due tornei, uno dedicato agli uomini e l´altro alle donne.

Proprio nell´edizione 2013 il titolo femminile dei World Masters Games fu vinto della squadra di casa, quel successo il cui ricordo ancora oggi è fervido nelle menti degli sportivi torinesi, ha dato nuovo vigore a tutto il movimento del softball piemontese.

Gli incontri dell´EMG2019 verranno disputati dal 29 luglio al 3 agosto negli impianti sportivi di: Torino (stadio Comunale di via Passo Buole, 96), La Loggia (Stadio Comunale "Attilio Fanton" via Don Luigi Sturzo, 40) e Avigliana (Stadio Comunale "Giovanni Paolo II" via Monte Pirchiriano).

L´organizzazione è a cura del Comitato Regionale FIBS del Comitato Regionale della Federazione Italiana Baseball Softball Piemonte e Valle d´Aosta, in collaborazione con l´EMG Torino 2019.

iscrizioni tramite https://www.torino2019emg.org/it/

per i requisiti per le iscrizioni cliccare su: https://www.torino2019emg.org/it/requisitiperliscrizione/ .

Le iscrizioni delle squadre si effettuano alla pagina, dove si trovano anche le info le prenotazioni alberghiere

https://eusummergames.fusesport.com/REGISTRATION/736/ .

Per maggiori informazioni è possibile contattarci tramite: messaggio privato della pagina #facebook social www.facebook.com/Softballemg2019 mail softball.torino2019emg@gmail.com softball.torino2019emg@gmail.com whatsapp +39-338-339.13.82