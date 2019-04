Inserita in Salute il 19/04/2019 da Direttore Trapani: Processione dei Misteri - Modifica parziale ordinanza Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SERVPOMU 2122/2019

Ordinanza. n. 48 del 19/04/2019

Oggetto: LIMITI DEROGHE E DIVIETI PER L´ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO, ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE CONTENUTI IN BOTTIGLIE OD ALTRI INVOLUCRI DI VETRO E LATTINE DURANTE LA PROCESSIONE DEI MISTERI. MODIFICHE OO.SS. N. 31 E 44/2019 E D. D. N. 1236 DEL 15/04/2019

IL SINDACO

Richiamate l´O.S. n. 31 del 28/03/2019 e l´O.S. n. 44 dell´11/04/2019 Vista la determina dirigenziale n. 1236 del 15/04/2019: Richiamate altresì le disposizioni impartite nella riunione tenutasi in Prefettura dal C.O.S.P. del giorno 11/04 e ribadite nel tavolo tecnico tenutosi in Questura in data 15/04, per la Processione dei Misteri; Atteso che, per le vie brevi, è stata raggiunta stamani ulteriore intesa con il Questore e il Comando della Polizia Municipale, registrando il massimo impegno delle Forze dell´Ordine nel garantire la tutela della incolumità e sicurezza pubblica, ancor più in costanza della processione dei Misteri e nello svolgersi della stessa in particolare nelle ore notturne; A modifica ed integrazione delle su richiamate Ordinanze (ed in particolare, al p. 3 della proposta di Ordinanza n. 31 del 28/03/2019) e Determina dirigenziale, per il periodo dalle ore 14,00 del 19 Aprile alle ore 14,00 del 20/04/2019, si ritiene utile chiarire e confermare il divieto di somministrazione e vendita per asporto in contenitori di vetro e/o lattine, di bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche. Tale divieto di vendita, già vigente per gli esercizi pubblici e i distributori automatici, viene esteso a tutte le attività commerciali; Resta inteso che rimane invariato quant´altro stabilito nei già citati provvedimenti e non in contrasto con le modifiche e integrazioni oggetto della odierna Ordinanza; Visto l´O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi; Visti gli Artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

ORDINA

A) dalle ore 14,00 del 19 Aprile alle ore 14,00 del 20 Aprile 2019, è vietata: 1) la somministrazione e vendita per asporto in lattine e/o contenitori di vetro, di bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, a tutti gli esercenti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici, insistenti sia all´interno del percorso della processione dei Misteri che nel perimetro urbano cittadino; B) la presente ordinanza abroga o modifica le OO.SS. n. 31 del 28/03 e n. 44 dell´11/04/2019 per le parti in contrasto.

DISPONE

- Che il Comando di P.M. , in collaborazione con le altre Forze dell´Ordine, effettui, ove necessario, servizi di vigilanza in tutte le zone dove avranno luogo le processioni curando la disciplina del traffico e applicando, in caso di inottemperanza le apposite sanzioni previste dalla legge; - Ai fini dell’esecuzione, il presente provvedimento venga trasmesso alla Questura di Trapani, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; - La presente Ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line; Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR Sicilia o, in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia

Trapani, lì 19/04/2019

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO - BOSCO MARIO