Inserita in Cronaca il 19/04/2019 da Direttore Movimento Cinque Stelle di Salemi Il movimento Cinque Stelle di Salemi comunica alla cittadinanza che nei giorni 19, 20, 21, 22 di aprile sospenderà i comizi in rispetto della Santa Pasqua.

Le attività saranno riprese il 23 aprile e saranno pubblicate sulla pagina FB del Movimento Cinque Stelle Salemi.

Approfittiamo dell’occasione per augurare a tutti i nostri quanti una Santa Pasqua.



Salemi 19.04.2019



Gruppo Movimento 5 Stelle Salemi