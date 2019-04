Inserita in Politica il 18/04/2019 da Direttore Cobas/Codir, Sadirs e Ugl sollecitano ARAN e governo regionale per la sottoscrizione definitiva del Contratto di lavoro 2016/2018 dei dipendenti regionali e per la ripresa dei lavori del Comitato Paritetico. Palermo, 18 aprile 2019

Ritengono ingiustificabili e intollerabili ulteriori ritardi per la sottoscrizione definitiva del contratto di lavoro 2016/2018 dei dipendenti regionali e avvertono che, in mancanza intraprenderanno iniziative di lotta sindacale: a scriverlo in una nota, invita oggi all´Aran e al governo regionali, sono i sindacati Cobas/Codir, Sadirs e Ugl che detengono la maggioranza al tavolo delle trattative del Comparto Regione.